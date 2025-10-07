Силы ПВО за три часа сбили семь беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО России уничтожили семь БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты с 14:00 до 17:00 мск. Три БПЛА уничтожено над Брянской областью, еще по два — над Курской и Белгородской областями.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе пострадавших и разрушений нет. На месте падения БПЛА работают оперативные службы.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 7 октября сообщал о двух пострадавших в результате атаки ВСУ. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, сегодня в регионе пострадали пять жителей.