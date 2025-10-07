Обрабатывающие производства Ставрополя показали рост на 35% в 2025 году

Объем отгруженной промышленной продукции в Ставрополе за январь-август 2025 года вырос на 22,2% и составил 69,6 млрд руб., сообщил Северо-Кавказстат. Доля промпроизводства в общем объеме отгруженных товаров и услуг достигла 45,3%.

По информации ведомства, крупные и средние организации города по всем видам экономической деятельности отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на 153,5 млрд руб. Показатель превысил результат аналогичного периода 2024 года на 4,4%.

«Продукция обрабатывающих производств составила 56,4 млрд руб., увеличившись на 34,8%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 4,9% до 9,5 млрд руб. Деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов поднялась на 8,9% до 3,7 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Оборот розничной торговли достиг 345 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 6,6% больше показателя прошлого года. Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынка, обеспечили 91,7% оборота, розничные рынки и ярмарки — 8,3%.

Оборот общепита составил 30,5 млрд руб., прибавив 6,1% к результату января-августа 2024 года.

Валентина Любашенко