В Кремле прокомментировали последние заявления Дональда Трампа относительно поставок Украине ракет Tomahawk. Президент США ранее сообщил, что «почти принял» соответствующее решение. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не хочет конфронтации. В Москве, в свою очередь, намекают на то, что отношения двух стран могут вновь оказаться на том же уровне, что и во времена администрации Джозефа Байдена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует переход на новый этап эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Когда в Москве уже была ночь, Дональд Трамп в ходе очередной пресс-конференции в Овальном кабинете прокомментировал тему дальнобойных ракет для Украины. Президент США сделал это в своем классическом стиле: решение принял, но это не точно, почти принял, посмотрим, что украинцы собираются с ними делать, куда Tomahawk будут направлены. Ну а далее привычное: он не хочет эскалации, эта война не должна была начаться, и так далее и тому подобное. Но слова о том, что глава Белого дома посмотрит, что Киев собирается делать с вооружением, похожи на лукавство. Сколько уже было публичных и непубличных двусторонних встреч на разных уровнях, в том числе и на экспертном? С очень высокой долей вероятности цели уже давно согласованы, и все обоснования получены. Так что эти заявления Трампа сугубо политические, и означают они, что Вашингтон готов к новому этапу эскалации. России предлагается смягчить переговорную позицию, в противном случае формулировка «почти принял» превратится в окончательное «решено». Собственно, на Tomahawk свет клином не сошелся. Есть очень много разных типов вооружений для усиления атак вглубь российской территории, и производятся они не только в Америке. В частности, нельзя забывать о немецких крылатых ракетах Taurus, которые вполне могут сойти за украинские и активно использоваться.

Между тем в Кремле предложили дождаться более четких сигналов из-за океана. Если таковые последуют, то уже можно будет сделать окончательные выводы. Далее цитата из выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат уже заявления. По крайней мере, так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. Как на этот раз — посмотрим». Владимир Путин ранее говорил, что передача ракет Tomahawk Киеву разрушит отношения России и США. Имеется в виду то положительное, что в них наметилось за последние месяцы.

В целом намек российской стороны понятен — ситуация возвращается к временам Байдена. Тогда это называли «стратегией управляемого конфликта»: ставки повышаются синхронно, но так, чтобы не выходить за красные линии и избежать непоправимых последствий. Однако сейчас в заявлении кремлевской пресс-службы можно разглядеть еще один дополнительный посыл или даже шпильку в адрес лично Трампа — его как бы сравнивают с Байденом. Мол, вы, господин президент, каждый день словесно уничтожаете предшественника, а сами мало чем от него отличаетесь. Да, это не может ему понравиться. Однако есть риск того, что эффект будет прямо противоположным, учитывая характер и восприимчивость американского лидера к критике.

Собственно, и без намеков ясно — надежд на улучшение российско-американских отношений и без Tomahawk немного.

Хотя Трамп по прошествии определенного времени все-таки отреагировал на предложения Москвы повременить с разрушением основных принципов Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он назвал это «хорошей идеей», без каких бы то ни было дополнительных комментариев.

Дмитрий Дризе