Siri подслушала лишнее

Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из-за прослушивания разговоров пользователей Siri. Как пишет издание Politico, жалобу подала французская «Лига прав человека», опираясь на показания бывшего сотрудника одного из подрядчиков Apple Томаса Ле Боньека. По его словам, в 2019 году он слушал и маркировал тысячи записей, среди них были конфиденциальные и «интимные» фрагменты. При этом многие активации, как утверждают заявители, происходили случайно.

В то же время сама Apple все обвинения отрицает. В компании отмечают, что они никогда не использовали записи Siri для маркетинга и не продавали их. А также, что не сохраняют аудиозаписи без явного согласия пользователя. Тем не менее начало уголовного дела — важный сигнал о необходимости защиты фундаментальных прав человека, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Во Франции и в целом в Европе люди традиционно очень чувствительны к вопросам конфиденциальности, защиты персональных данных, так что такой скандал, конечно, привлекает внимание и СМИ, и пользователей Apple.

Эта история тянется еще с января: речь идет о возможном несанкционированном сборе данных, их анализе, в том числе из-за случайных архиваций. Самая чувствительная часть — это возможная передача этой информации сторонним подрядчикам Apple. Сейчас это дело ведет парижская прокуратора, его передали на рассмотрение в подразделение, которое занимается киберпреступностью. В самой компании говорят о том, что Siri крайне внимательно относится к вопросам частной жизни и приватности своих пользователей, что все записи анониминизированные, не передаются другим сервисам и никак не сохраняются, а большая часть их обработки происходит на самом устройстве.

Теперь следствию предстоит установить, как именно собирались, хранились, анализировались данные записи во Франции и достаточно ли пользователи были информированы об этом. Если дело выйдет на более высокий уровень, для компании Apple могут быть последствия: репутационные, коммерческие, юридическе. Если следствие установит, что компания или ее представители с умыслом нарушали французское или европейское законодательство, то могут быть предъявлены даже уголовные обвинения».

До обращения в парижскую прокуратуру Ле Боньек обращался в органы по защите данных, включая французскую Национальную комиссию по информатике и свободам (CNIL), а также Ирландскую комиссия по защите данных. Впрочем, согласно законам Евросоюза, штраф может достигать 4% от общего оборота компании, отметил эксперт по защите персональных данных и соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян:

«Эта история касается всех производителей электротехники, потому что смартфон — достаточно сложное устройство, это набор разных цифровых сервисов и программного обеспечения. В подавляющем большинстве случаев все эти сервисы, программные обеспечения работают посредством обращения к централизованной инфраструктуре либо производителя смартфона, либо издателей, поставщиков тех самых сервисов и мобильных приложений, поэтому в принципе смартфон собирает огромное количество информации о каждом из нас.

Это некая данность, я пока не вижу возможности от этого уйти. Да, на рынке есть стартапы и относительно небольшие компании, которые предлагают максимально защищенные от таких сценариев телефоны. Там вроде бы есть некие гарантии, что информация, которая накапливается на телефоне, не уходит куда-то во вне. Тем не менее есть и определенные сомнения, насколько это достоверные заявления. Плюс такого рода смартфоны пока что не получили какой-то особой популярности.

Во всем мире базовое правило, что такого рода передача информации должна регулироваться нормами законодательства. Если мы говорим о России, то эти принципы зафиксированы в ст. 5 "Закона о персональных данных". Если мы говорим о Франции или других европейских странах, то это зафиксировано в ст. 5 Общего регламента о защите персональных данных (GDPR), который действует в Европейском союзе.

В европейском законодательстве предусмотрены достаточно большие штрафы за нарушение общего регламента: они могут достигать 4% от годового оборота компании».

Ранее в США Apple согласилась урегулировать подобный массовый иск. Тогда сумма соглашения составила примерно $95 млн. При этом компания также не признала вины.

