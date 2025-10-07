В Подмосковье возбудили дело о мошенничестве при исполнении проекта «Экология»

В Московской области после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Экология». Фигурантами по нему проходят руководители организаций-подрядчиков и сотрудники областного минэкологии. Об этом сообщило подмосковное управление надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что в 2019 году был заключен контракт на рекультивацию полигона «Кучино». Позже были подписаны документы о приеме и оплате работ. На деле рекультивация не происходила.

Ущерб от преступления превысил 20 млн руб. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

Никита Черненко