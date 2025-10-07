Автобус Пермь—Казань попал в смертельное ДТП в Ижевске

Сегодня, 7 октября, в ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по направлению Пермь—Казань, погибли четверо человек. Как сообщил «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии, по предварительным данным, дорожная авария произошла из-за выезда автомобиля Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя на встречную полосу на красный свет. Машина сбила троих человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль врезался в автобус междугороднего сообщения.

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте дорожной аварии. В автобусе находились 15 человек: по предварительным данным, 37-летний водитель и пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Обстоятельства аварии уточняются.