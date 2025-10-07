В суд передано дело о растрате 43 млн рублей муниципального «Центра»

В Кировский районный суд Ярославля передано уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве в растрате и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как считает следствие, в июне-сентябре 2023 года обвиняемый, выполняя просьбу директора муниципального АО «Центр», нашел подставное лицо для подписания фиктивного договора о продаже спецтехники, принадлежащей обществу. После этого он вывез 73 единицы техники для последующей перепродажи. Частично вырученные средства он оставил себе, еще 6 млн руб. — отдал главе АО «Центр».

Позже, в ноябре-декабре 2023 года, обвиняемый убедил директора подписать дополнительное соглашение, по которому состоится еще и передача автокрана за 450 тыс. руб. При этом он понимал, что организация деньги не получит.

Эти действия привели к ущербу АО «Центр» в размере 43 млн руб. Обвиняемый заключил досудебное соглашение, теперь его дело рассмотрит суд.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что техника перешла АО «Центр» от МУП «Городское спецавтохозяйство», которое занималось уборкой города, за долги. По данным Yarnews, по решению арбитражного суда в 2023 году компании перешло право собственности на 76 единиц тракторов, КАМАЗов, погрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, КДМ и пескоразбрасывателей.

Алла Чижова