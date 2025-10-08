Перегруз не связывается сетью

Комитет Госдумы по транспорту неожиданно отправил на доработку правительственный законопроект, предполагающий создание единой автоматизированной системы весогабаритного контроля. Сейчас на региональных и федеральных дорогах применяется большое количество пунктов контроля. Перевозчики часто жалуются на некорректную работу оборудования и необоснованно выписанные штрафы, проблему подтверждали и в Счетной палате РФ. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) заявил “Ъ”, что предложенный кабмином документ должен быть «более прозрачным и прямого действия», рассмотрение поправок откладывается на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создавать единую систему весогабаритного контроля пока еще рано, считают в Госдуме

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Создавать единую систему весогабаритного контроля пока еще рано, считают в Госдуме

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и другие нормативные акты правительство РФ внесло в Госдуму в июле 2025 года. Главной новацией выступает создание автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах (АСВГК). Система призвана объединить все существующие пункты контроля за перевесом грузовиков (в том числе стационарные, передвижные и автоматические). Из законопроекта следует, что АСВГК будет государственной информационной системой, ее оператора определит правительство РФ.

Законопроект фигурировал в повестке комитета по транспорту Госдумы на 7 октября (планировалось рекомендовать его к принятию в первом чтении). Но вечером, обратил внимание “Ъ”, документ был неожиданно снят с рассмотрения и отправлен на доработку.

По данным Счетной палаты РФ, в 2024 году в стране насчитывалось 579 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), в том числе 75 на федеральных дорогах (остальные — на региональных). Комплексы включают в себя весы (встроенные в дорожное покрытие) и измерительную рамку с датчиками и камерами. АПВГК взвешивает и измеряет габариты автомобиля на ходу, отправляя данные в единый информцентр (на их основании выносятся решения о штрафах — например, за перевес). Минимальный штраф за превышение габаритов — 150 тыс., за перевес — 300 тыс. руб. С июля 2025 года действует штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне АПВГК. Санкции, считают власти, призваны удерживать перевозчиков от движения с перегрузом и обеспечить сохранность дорог.

Работу пунктов весового контроля в регионах не раз критиковали перевозчики. Профильная ассоциация «АвтоГрузЭкс» в ноябре 2024 года сообщала, что за три квартала 2024 года количество штрафов на АПВГК увеличилось на 20%, и не менее половины из них выписано необоснованно. Корректность замеров на АПВГК требует высокого качества дорожного полотна (не должно быть уклонов, трещин, провалов и колейности). Проблемы с покрытием в основном и создают проблему спорных замеров, указывали перевозчики. Кроме того, в Счетной палате РФ в октябре 2024 года сообщали, что из 579 АПВГК в стране половина фактически не работала и не фиксировала нарушения.

Правительственный законопроект, очевидно, призван решить эти проблемы. В нем говорится, что в единой информационной системе будут находиться все «акты» результатов взвешивания грузовиков на региональных АПВГК. Владельцы грузовиков также получат доступ к этой информации, говорится в пояснительной записке к поправкам. Создаваемая АСВГК должна обеспечивать и «автоматическую диагностику функционирования» пунктов весового контроля. Кроме того, владельцам автодорог поправки дают возможность самим устанавливать максимально допустимые массу и нагрузку на ось грузовиков на конкретном участке дороги.

По данным “Ъ”, необходимость принятия закона в ходе заседания комитета перед депутатами отстаивали представители Минтранса, но это не сработало. «Дороги надо сохранять, чтобы машины не ходили с грузами по 70–80 тонн. Но проект должен быть прозрачным»,— сказал “Ъ” глава парламентского комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), комментируя решение снять законопроект с рассмотрения. Он, в частности, считает, что законопроект в текущей редакции позволит АСВГК контролировать только федеральные дороги, комитет же выступает за создание «единой системы для всей России». «Мы хотим, чтоб законопроект был написан доходчиво для пользователя»,— добавил господин Москвичев, пообещав доработать документ с Минтрансом так, чтобы поправки были «прямого действия» (а не содержали большое количество отсылочных норм к подзаконным актам). Комитет, по данным “Ъ”, также не устроило, что законопроект предполагает контроль и вынесение штрафов за перевес только со стороны Ространснадзора (с поступлением соответствующих штрафов в федеральный бюджет), но регионы тоже заинтересованы в поступлениях средств от штрафов. Комитет по транспорту, по сведениям “Ъ”, в ближайшее время направит письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой сдвинуть срок рассмотрения законопроекта на февраль 2026 года.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что законопроект не решит проблему с выпиской необоснованных штрафов. «Информация о нарушении, которая придет в личный кабинет из системы, это хорошо. Но что дальше делать перевозчику, чтобы доказать, что он ничего не нарушал? Будет какой-то колл-центр? Это не отработано»,— рассуждает эксперт. Главная проблема АПВГК в регионах, по словам эксперта,— нахождение «в ненормативном состоянии» дорог и оборудования пунктов весового контроля.

Александр Воронов, Иван Буранов