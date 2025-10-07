На Северном Кавказе на маткапитал можно будет купить от 2,2 кв. м до 6,7 кв. м в 2026 году

После индексации материнского капитала до 737,2 тыс. руб. с 1 февраля 2026 года на эти средства в городах Северо-Кавказского федерального округа можно будет приобрести от 2,2 кв. м до 6,7 кв. м на вторичном рынке жилья. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на сервис «Циан Аналитика».

По информации экспертов, в Махачкале на сумму господдержки можно будет купить 5,9 кв. м недвижимости, в Ставрополе — 6,7 кв. м.

По всей России вторичное жилье дорожает примерно на 6% в год. С учетом этого проиндексированных средств хватит на приобретение около 5,5 кв. м. Максимальную площадь можно купить в Новокузнецке, Тольятти и Ижевске — от 7 кв. м до 7,8 кв. м, минимальную — в Москве (1,9 кв. м).

«Приобретать жилье на вторичном рынке за господдержку без ипотеки разрешено с 2007 года. Единственное условие — ребенку, на которого выдан сертификат, должно исполниться три года. При использовании кредита средства можно направить на первоначальный взнос сразу после рождения ребенка»,— уточняют в сообщении.

Валентина Любашенко