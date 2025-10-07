Путин посетит саммит СНГ в Душанбе 10 октября

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Таджикистан примет участие в заседании Совета глав стран-членов СНГ, которое пройдет 10 октября в Душанбе. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Саммит глав СНГ начнется в узком формате, после чего пройдет заседание в расширенном составе. По словам господина Ушакова, планируется подписание совместных документов.

Рабочая поездка Владимира Путина в Таджикистан продлится три дня: с 8 по 10 октября. Программа президентского визита начнется с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани, центральноазиатскому правителю, чье правление пришлось на IX-X века. Затем у президента в планах неформальный обед с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. В четверг президенты проведут официальные переговоры в две фазы: сперва тет-а-тет, а после — в расширенном составе, при участии делегаций.

В четверг президент России также примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия». Участники обсудят вопросы региональной безопасности, включая ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По завершении мероприятия ожидается принятие лидерами итогового коммюнике.