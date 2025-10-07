Реставрацией церкви Иоанна Предтечи займется московская компания

Контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ церкви Иоанна Предтечи в Ярославле заключат с московской «Специальной научно-реставрационной производственной мастерской». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Стоимость контракта превышает 752 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ходе работ в храме отреставрируют монументальную живопись, иконостасы, восстановят изразцы, фасады и кровлю. Реставрация продлится до 2027 года.

Вместе с тем ярославская мастерская «Реставратор» уже приступила к работам по реставрации колокольни, святых ворот и ограды, входящих в ансамбль церкви. Стоимость этого контракта составляет 127 млн руб.

Алла Чижова