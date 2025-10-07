Целевая квота по специальностям в сфере здравоохранения заполнена на 70%

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что целевая квота на обучение по педагогическому направлению заполнена на 27%, по специальностям в сфере здравоохранения — более чем на 70%. По его словам, Минздрав — «самый большой заказчик» целевиков и «самый эффективный пользователь» квоты.

«Здесь созданы предпосылки для того, чтобы выстроить полноценную систему управления траекторией трудоустройства выпускника медицинских программ»,— резюмировал господин Афанасьев.

Он пояснил, что медицинское образование — самое длинное по срокам подготовки кадров, поэтому оно предполагает большие затраты госбюджета.

1 октября в Минобрнауки сообщали, что в рамках приемной кампании в вузы заполнены уже 99,6% бюджетных мест. Всего на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования было выделено 441,9 тыс. мест. В 2025 году в российские вузы поступило 904 тыс. человек, 464 тыс. из которых — на платные места.

Полина Мотызлевская