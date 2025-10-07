Daily Mail: Меган Маркл на Парижской неделе моды преследовали «катастрофы»

Приезд герцогини Сассекской (Меган Маркл) на Парижскую неделю моды (она проходила с 1 по 7 октября) был для жены принца Гарри «катастрофическим». Как пишет Daily Mail, она попадала в неловкие ситуации, которые сама и создавала.

Меган Маркл разместила клип, где она в минивэне проезжает по тому самому маршруту, по которому ехала принцесса Диана к месту своей трагической гибели в 1997 году. Как сообщает газета, зрители сочли короткое видео «абсолютно ошарашивающим» и «бестактным», тем более что видно, как герцогиня Сассекская сидит с ногами на сиденье. Потом она обменялась поцелуем с модельером Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли, который был бы вполне уместен для актрисы, но не для жены сына короля Британии.

Через несколько дней ее публично унизила британская актриса Кристин Скотт Томас, известная по фильму «Четыре свадьбы и похороны» и сериалу «Медленные лошади». Она также известна своей дружбой с членами королевской семьи. Камеры захватили момент, когда герцогиня Сассекская пытается заговорить с леди Томас, однако та демонстративно от нее отворачивается.

Наконец, камеры зафиксировали и то, как неприятно засмеялась Меган Маркл на показе коллекции Balenciaga, когда одна из моделей споткнулась на подиуме. Герцогиня, прикрывая улыбку руками, обернулась к своему спутнику, однако тот остался сидеть с каменным лицом. Как потом отмечали комментаторы в соцсетях, она, похоже, была единственной, кто засмеялся из-за падения модели.

В эфире телеканала GB News редактор Mail on Sunday Шарлотт Гриффитс заявила, что герцогиня Сассекская «выглядела в Париже несколько неуместно».

Андрей Келекеев