Платежеспособность подтвердили улыбкой

Россияне стали в четыре раза чаще платить с помощью биометрии. По данным «Сбера», количество таких трансакций с начала года превысило 130 млн. При этом в денежном выражении оборот вырос в 5,5 раз и составил 116 млрд руб. Чаще всего такой способ оплаты выбирали жители Москвы и Петербурга — более 11% от всех операций. Средний возраст клиентов составил 43 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Технология становится популярнее, но эти показатели незначительны, считает председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Я бы сказал, что это скорее эффект низкой базы, потому что 130 млн платежей в масштабе страны — это не очень большая цифра. Мы понимаем, что это, грубо говоря, меньше количества розничных платежей, совершаемых в стране за день. Тем не менее эта история быстро растет, потому что технология забавная, видимо, кому-то она нравится, и люди потихонечку в нее втягиваются.

Основная проблема с биометрией — это различные теории разной степени обоснованности о возможности кражи биометрии, отслеживания и так далее. Конечно, это никуда не делось, но я думаю, что общество постепенно привыкает. Первый страх — что биометрию могут украсть — при современных технологиях не очень обоснован, потому что, если все сделано правильно, хранится не сама биометрия, а слепок или векторы, по которым вы обратно восстановить лицо уже не можете, даже если вы их украдете, использовать эти данные вам будет довольно сложно.

Второй страх, конечно, связан с опасениями всеобщего отслеживания, у всех есть небольшая паранойя. С другой стороны, поскольку платеж все равно отслеживается, я не думаю, что это долговременный страх».

По данным Центра технологий госуправления, два года назад почти половине россиян предлагали сдать биометрические данные. Только треть респондентов на это согласилась. Еще столько же сказали, что относятся к технологии негативно. Почему восприятие биометрии меняется, объясняет генеральный директор компании «Интемс» Алексей Титов: «Если говорить о том, почему биометрия так значительно выросла в этом году, наверное, стоит упомянуть достаточно ощутимый всплеск маркетинговой активности со стороны IT-компаний и ритейла.

Я думаю, что изменилась доступность этой услуги. Например, в Сбербанке теперь можно платить биометрией с 14 лет. Увеличился объем устройств, например, на транспортной сети, где можно оплачивать и проходить через турникеты с помощью биометрии. То есть я думаю, что причина роста как раз в доступности. Биометрия в России обрабатывается исключительно через Единую биометрическую систему (ЕБС). В общем-то, это даже неплохо, потому что там есть единые достаточно высокие требования к обеспечению безопасности. Пока никаких взломов ЕБС не было.

Дело в том, что биометрические признаки отличаются друг от друга. И одним из недостатков распознавания по лицу является то, что его невозможно спрятать. То есть биометрический признак с точки зрения безопасности не очень хороший. Например, один из альтернативных и очень качественных в плане защищенности способов — это оплата с помощью венозного рисунка руки, потому что его в принципе невозможно снять скрыто от человека. Его невозможно случайно где-то оставить, в ресторане на столе. То есть секьюрность как такового биометрического признака бывает разная, и этот показатель у распознанного лица достаточно низкий».

Всего в Единой биометрической системе зарегистрировано более 7,5 млн человек. По мнению экспертов, к 2028 году в России оплата по биометрии будет занимать порядка 10% от всех платежей.

Астон О'Салливан