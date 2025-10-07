В Тамбовской области удвоилось количество нарушений в сфере охоты

На оперативном совещании у губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в понедельник, 6 октября, местный министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Сомов отчитался об увеличении количества нарушений, фиксируемых в сфере федерального охотничьего контроля. В 2024 году было зафиксировано всего 23 нарушения, а за девять месяцев 2025-го — 39.

Господин Сомов представил на планерке в облправительстве доклад за отчетный период с января по сентябрь 2025-го об итогах федерального охотничьего контроля за угодьями в регионе. По словам чиновника, основными нарушениями стали: охота без путевок, охота без разрешения, использование незаконных орудий охоты. Всего за январь–сентябрь инспекторы наложили на тамбовских охотников штрафов на сумму 31 тыс руб., также власти взыскали с них ущерб на сумму 671 тыс руб.

Областной министр сообщил, что за девять месяцев в регионе проведено 2 059 рейдовых мероприятий. Также, по его словам, модернизируются способы федерального охотничьего контроля: у сотрудников появились нагрудные регистраторы, а наблюдение за большими участками территории ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также, как сообщил господин Сомов, в 2025 году в Тамбовской области было возбуждено три уголовных дела по факту незаконной добычи охотничьих ресурсов. По данным пресс-службы управления МВД по Тамбовской области, одно из дел связано с убийством лося без разрешительных документов и по истечении срока разрешенной охоты на этот вид животного. При этом полицейские нашли в лесу нетронутые охотниками остатки туши. «Особый цинизм проявляется при браконьерстве: из туши животного изымается всего несколько килограмм, остальное все выбрасывается»,— подчеркнул областной министр.

Заслушав доклад министра, господин Первышов отметил, что сталкивается в сети с «вбросами» про особенности и нарушения правил охоты в Тамбовской области: «Вбросы определенные проходят в интернете про Тамбовскую область: то на снегоходе носятся за зверем, то с машины идет стрельба и так далее. По этой части необходимы предложения, чтобы мы вот таких браконьеров отлавливали. Потому что это не охота, а преступление самое настоящее».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в 2024 году инцидент, связанный с нарушением правил охоты, произошел с на тот момент действующим министром здравоохранения Тамбовской области Алексеем Овчинниковым. Машину министра остановили сотрудники полиции, когда тот возвращался с охоты. В багажнике были найдены фрагменты туш косуль и инструменты для разделывания. При этом срок разрешения охоты на копытных в регионе к тому моменту, когда произошел инцидент, уже истек. В связи с этим местное управление МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба. Также в сеть попало видео разговора чиновника с сотрудниками ГИБДД, на котором господин Овчинников в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, общается с инспекторами. После публикации записи фигурант в феврале 2024 года был уволен с поста министра. В мае 2025 года господина Овчинникова оправдали за недостаточностью доказательств, двое других проходивших по этому уголовному делу охотников, напротив, были признаны виновными и получили штрафы.

Арина Чеканова