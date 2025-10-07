О россиянах запросили медданные

Объем рынка медицинских данных в России приближается к 5 млрд руб., об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kept за 2024 год. Спрос на обезличенную информацию о состоянии граждан растет, однако такой бизнес все еще остается серой зоной, отмечают эксперты. Пока 90% сделок по покупке медданных приходится на фармкомпании: их используют для анализа эффективности препаратов и планирования будущих разработок. Кроме того, спрос есть со стороны страховых служб, разработчиков нейросетей и промышленных предприятий, где хотят научится выявлять заболевания рабочих на ранних стадиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зачастую бизнес закупает медицинские данные у государства и частных клиник. В пакет информации входят, например, результаты анализов, выписанные рецепты, больничные листы, рентгеновские снимки, МРТ и прочие документы. Власти уже готовят правовую основу, которая обеспечит дальнейший рост этого рынка, отметил партнер компании Kept Дамир Сухов: «В каждом регионе существует собственная государственная информационная система в сфере здравоохранения, с помощью которой и осуществляется подключение каждой конкретной организации к российской ЕГИСЗ. Все госполиклиники должны обеспечить подключение к ней и передавать туда сведения об оказанной медицинской помощи. Оператором, конечно, выступает государство в лице профильных министерств и ведомств, которые имеют право собирать эти данные. Все они хранятся в единой системе.

Государство может опираться на накопленные данные для следующих целей: мониторинг и прогнозирование состояния здоровья населения, заболеваемости, смертности. Это и осуществление фармацевтического и фармакологического надзора, и формирование обязательной статистической информации. Кроме того, в ЕГИСЗ встроены и другие системы, например, ВИМИС, которые позволяют врачам иметь оперативный доступ к маршруту пациента. Действительно, сейчас есть определенные регуляторные барьеры по использованию этих данных. С другой стороны, российские федеральные органы власти предлагают и обсуждают порядка 10 инициатив по развитию этого рынка и снятию барьеров. Соответственно, если они будут устранены, то мы увидим кратный рост рынка и все большее количество запросов на использование этих данных.

Ведь потенциал здесь действительно огромный как для пациентов, так и для врачей, фармацевтических компаний и разработчиков».

Опрошенные РБК страховые компании заявили, что не покупают медицинские данные. Вместо этого они собирают информацию о клиентах самостоятельно с их разрешения или получают сведения от клиник-партнеров. Приобретение данных о состоянии здоровья граждан пока не вполне легально, подчеркнул управляющий партнер Comply Артем Дмитриев: «У нас были данные персональные, теперь появились персональные данные обезличенные. Но суть от этого не меняется. И даже когда бизнес обезличил данные корректно, в соответствии с методиками, утвержденными для компаний, ему нужно соблюдать и контролировать сроки их обработки, несмотря на то, что с ними можно работать чуть шире и для больших целей. В конце концов, если обработка такой информации происходит как-то неправомерно или, не дай бог, она утекает, то, безусловно, бизнес будет нести всю полноту ответственности.

Единственный профит здесь — это меньше рисков, если все-таки будет допущена утечка, меньше вреда субъектам. Соответственно, бизнес вправе рассчитывать на меньший штраф, чем если бы это случилось с исходными персональными данными. Но в целом концепция "купи-продай" по отношению и к ним, и к обезличенным персональным данным у нас, по сути, запрещена. Все равно у такой информации есть оператор, который ее собрал, а покупатель ее не вправе приобретать и использовать по собственному усмотрению. При определенных условиях это может быть не запрещено.

Но такого, чтобы этими данными можно было пользоваться эффективно, не боясь нарушить закон, сегодня в юридической конструкции нет.

Наверное, экспериментальный правовой режим, о котором говорится сегодня активно, мог бы помочь ответить на ключевой вопрос о том, что такое анонимные данные. Здесь у нас персональные данные, к которым применяется весь набор юридических ограничений. Здесь — обезличенные персональные данные, с которыми можно работать чуть-чуть свободнее. А вот здесь у нас уже, например, не персональные данные, к ним вообще эти ограничения не применяются».

Согласно исследованию Kept, врач зачастую сам определяет, какие показатели попадут в программу для обработки, поэтому в 80% случаев бизнес получает набор неструктурированных записей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова