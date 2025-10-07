УФАС спросит за УКИКО

В Челябинской области УФАС России возбудило дела в отношении администраций Челябинска, Златоуста, Миасса, Коркинского муниципального округа и Карталинского района. Причиной стала проверка неправомерного доступа управляющей компании «УКИКО» из Москвы к 24 конкурсам на обслуживание 557 многоквартирных домов. По данным УФАС, организаторы торгов разрешили организации участвовать, несмотря на наличие у нее неоплаченных штрафов за плохое содержание жилого фонда. По словам экспертов, проверить наличие взысканий у управляющей компании могла только конкурсная комиссия, однако ответственность несет организатор торгов. Если УФАС подтвердит нарушение, то виновных ждет дисциплинарное наказание, а результаты закупок могут пересмотреть.



Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дела в отношении администраций пяти муниципалитетов региона из-за неправомерного доступа управляющей компании «УКИКО» к участию в конкурсах на обслуживание 557 жилых многоквартирных домов. Проверка касается 24 закупочных процедур, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Конкурсы проходили в 2024–2025 годах. По данным пресс-службы УФАС, организаторами были администрации Челябинска, Златоуста, Миасса, Коркинского муниципального округа и Карталинского района. В конце декабря 2024 года управление ЖКХ мэрии Челябинска сообщало в социальных сетях, что под управление «УКИКО» переходит 271 жилой дом.

В пресс-службе антимонопольного ведомства «Ъ-Южный Урал» пояснили, что нарушением является участие управляющей компании в конкурсах при неоплаченных штрафах.

ООО «УКИКО», занимающееся управлением и экс­плуатацией жилого фонда, зарегистрировано в Мос­кве в 2022 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром является Виктор Старокожев, который являлся директором компании с марта 2024-го по 7 августа 2025 года. Он же владеет и управляет несколькими УК в Екатеринбурге — «Местным управляющим предприятием Уралградмаш», «Управляющей компанией ЖКО», «Нордсервисом», «Народной». «УКИКО» находится под руководством ООО «Гарантирующая управляющая организация Урала», зарегистрированного в Свердловской области в этом году. По данным «СПАРКа», выручка «УКИКО» в 2024-м составила 143,1 млн руб., чистая прибыль — 13,1 млн руб.

Корреспондент «Ъ-Южный Урал» направил запросы в администрации Челябинска, Миасса и Златоуста с просьбой прокомментировать ситуацию. В мэрии Златоуста рассказали, что государственная жилищная инспекция Челябинской области указала на нарушение при проведении одного из конкурсов по обслуживанию 21 дома.

«Основанием стало то, что на момент проведения конкурса у компании-победителя якобы имелась задолженность по исполнительному производству в размере 1 тыс. руб. Однако ООО „УКИКО“ представлены платежные поручения об оплате штрафов. Иных административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности комиссией установлено не было»,— прокомментировали в мэрии Златоуста. Ответы на остальные запросы на момент публикации материала не поступили.

Правомерность доступа «УКИКО» к торгам УФАС проверяет с середины августа по заявлению прокуратуры Челябинской области и региональной государственной жилищной инспекции. 6 августа бенефициара управляющей компании задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за ненадлежащего обслуживания жилых домов на Южном Урале.

По версии следствия, с ноября 2024-го по июль 2025 года Виктор Старокожев направил собственникам квартир 558 домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Но на самом деле УК не выполняла эти работы, считает следствие. Владельцы жилых и нежилых помещений в итоге перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб., которые Виктор Старокожев похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Дома и на работе у владельца управляющей компании прошли обыски. 8 августа Центральный районный суд Челябинска заключил Виктора Старокожева под домашний арест.

В сентябре управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области дважды оштрафовало ООО «УКИКО». Компанию привлекли к административной ответственности за плохое обслуживание домов в Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска. Общая сумма штрафов составила 300 тыс. руб.

Согласно данным реестра административных нарушений ГИС ЖКХ, в отношении ООО «УКИКО» возбуждено 75 административных дел со штрафами на общую сумму более 11,9 млн руб.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш рассказала, что для участия в конкурсе по отбору управляющей организации потенциальный подрядчик должен оплатить все административные штрафы, связанные с нарушениями при управлении многоквартирными домами. Без этого организацию запрещено допускать к процедуре.

По словам Анны Барабаш, ответственность за допуск УК с неоплаченными штрафами несет организатор, однако он не может самостоятельно проверить наличие административных правонарушений.

«Проверка соответствия претендентов требованиям, в том числе отсутствие неоплаченных штрафов, осуществляется конкурсной комиссией. Она для проверки может запросить нужную информацию в органах ГЖН, ОАТИ, Госпожнадзора, картотеке административных правонарушений или непосредственно у самого участника. Однако и комиссия не обязана это делать. Она также не вправе обязывать организатора проверять соответствие претендентов требованиям. Вот и получается, что ответственность в случае допуска возлагается на организатора, но он не уполномочен осуществлять проверку на наличие штрафов, и комиссия также не обязана это делать»,— рассказала Анна Барабаш.

По мнению эксперта, если УФАС установит ответственных за нарушения лиц, их может ожидать дисциплинарная ответственность. Кроме того, не исключено, что будут пересмотрены результаты процедур, в которых участвовало ООО «УКИКО».

Ольга Воробьева