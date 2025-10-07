Евросоюз может начать ограничивать безвиз со странами-нарушителями прав человека

Европарламент (ЕП) одобрил реформу, упрощающую отмену права на безвизовый режим с ЕС для 61 страны, граждане которой в настоящее время могут въезжать в Шенгенскую зону без визы для краткосрочного пребывания до 90 дней. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕП по итогам пленарного заседания. Если законопроект будет утвержден Советом ЕС, Евросоюз сможет приостанавливать безвизовый режим со странами, режимы которых представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

«Благодаря модернизированному механизму приостановления действия виз ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим в случае серьезных нарушений прав человека, а также применять такие меры в отношении государственных служащих или других групп»,— заявил евродепутат от Словении Матьяж Немец.

Законопроект был одобрен на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. За него проголосовали 518 депутатов. 96 высказались против. 24 парламентария воздержались.

Как уточнили в Европарламенте, механизм позволит Еврокомиссии вводить визовые требования для конкретной страны при наличии проблем с безопасностью. Согласно новым правилам, Европейская комиссия (по предложению заинтересованного государства-члена или по собственной инициативе, а также с учетом информации, полученной от любого института ЕС) может начать процесс приостановления безвизового режима для граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону, сначала временно, а затем, если проблемы не будут решены, навсегда.

В числе новых оснований для задействования механизма есть «гибридные угрозы». К ним относят спонсируемое государством использование мигрантов, программы получения гражданства инвесторами, или "золотые паспорта", вызывающие опасения по поводу безопасности, несоответствие визовой политике ЕС, нарушения Устава ООН, международного права, прав человека и гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов.

Основанием для применения меры также могут служить «внутренние угрозы безопасности, в том числе рост числа тяжких преступлений, совершаемых гражданами соответствующей страны», а также «существенное увеличение количества отклоненных заявлений о предоставлении убежища, отказов во въезде или числа лиц, просрочивших свои визы».

Он вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Анастасия Домбицкая