Подрядчика «Нижегородского водоканала» судят по делу о хищении 18 млн рублей

Гендиректор подрядной организации предстал перед судом по обвинению в хищении более 18 млн руб у «Нижегородского водоканала» (с октября присоединен к АО «Теплоэнерго»). Дело рассматривает Нижегородский райсуд, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Коммерсанта обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как полагает следствие, с марта по октябрь 2024 года он умышленно не исполнил работы по реконструкции канализационных сетей в Московском и Канавинском районах на 12,3 млн руб. и часть работ по строительству напорного коллектора от КНС «Береговая» на 5,7 млн руб. При этом фигурант создал видимость исполнения контракта, тем самым похитив деньги коммунального предприятия.

Галина Шамберина