Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Замглавы администрации президента Максим Орешкин оценил каламбур главы государства Владимира Путина, связанный с его фамилией и баллистической ракетой «Орешник». Об этом господин Орешкин заявил на пресс-конференции в национальном центре «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Позитивно»,— отреагировал замглавы АП на вопрос журналистов. Владимир Путин упомянул фамилию Максима Орешкина во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"»,— сказал президент. Ранее Владимир Путин говорил, что не знает, почему баллистическую ракету назвали именно так.