Командира роты ДПС Балакова посадили на пять лет за взятку

В Балаковском районном суде Саратовской области вынесли приговор бывшему командиру роты ДПС ОГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское» за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила 7 октября пресс-служба региональной прокуратуры. В суде уточнили имя фигуранта — Александр Вершинин.

Установлено, что с 1 января по 29 июля 2025 года подсудимый получил за покровительство подчиненного инспектора суммарно 250 тыс. руб. Отмечается, что упомянутый сотрудник имел «низкие показатели работы». 12 августа региональный СКР сообщил о задержании Александра Вершинина сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности ГУ МВД Саратовской области.

Экс-полицейского защищали два адвоката: Виолетта Волкова и Татьяна Штода. Обвинение представил прокурор Балакова Роман Яценко. Вершинин признал вину и раскаялся.

Судья Татьяна Долматова учла наличие маленьких детей и положительную характеристику подсудимого с работы. Александра Вершинина приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. Также экс-командира на три года лишили права представлять власть. Взятку конфисковали. Приговор могут обжаловать.

Дарья Васенина