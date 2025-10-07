Туман в Москве продержится до утра среды

В Москве с 19:00 7 октября до утра 10:00 8 октября ожидается местами густой туман. Видимость может сократиться до 200-700 м, сообщило в Telegram-канале столичное управление МЧС.

В Министерстве напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также призвали сбрасывать скорость при приближении к школам и детским садам. Пешеходов попросили быть предельно внимательными на дорогах и носить на одежде светоотражающие элементы.

Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По данным синоптиков, угроза продлится с 21:00 7 октября до 9:00 8 октября.