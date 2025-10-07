В Нижнем Новгороде завершают разработку мастер-плана по развитию «Водника»

В конце недели ГБУ «Институт развития агломераций Нижегородской области» планирует направить в минград мастер-план по развитию территории стадиона «Водник». Перезагрузка, по мастер-плану, коснется примерно 4,45 га территории. «Более половины площадки будет занимать спортивное ядро, представленное как открытыми спортивными объектами, так и комплексом зданий для занятия различными видами спорта. Площадь озеленения охватит свыше 11,1 тыс. кв. м. До согласования все характеристики объектов являются ориентировочными и могут быть скорректированы», — сообщили в областном правительстве.

По предварительным данным института, территория «Водника» будет адаптирована для детско-юношеского спорта. Цель проекта — превратить знаковое для многих горожан место в современный, безопасный и многофункциональный спортивный центр. «Построенный еще в 1930-х годах стадион “Водник” долгие годы был центром спортивной жизни города. К сожалению, в последние десятилетия он стал примером “теории разбитых окон”. Недостаточное благоустройство привлекло маргинализированные слои населения, что негативно сказалось на безопасности района. Реконструкция стадиона – важный шаг к улучшению криминогенной обстановки. Для разработчиков мастер-плана на первом месте стояла безопасность детей. Недопустимо, чтобы в местах, где занимаются дети, была небезопасная атмосфера», – сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева. При разработке мастер-плана с применением механизма комплексного развития территории (КРТ) будут учтены существующие территориальные зоны – спорт, жилье и транспорт, они останутся без изменений. В проект будут привлечены внебюджетные средства от частного инвестора.

Ранее намерение властей реконструировать «Водник» и его закрытие, как аварийного объекта, вызвало возмущение среди части жителей Нижегородского района. Горожане опасаются, что легендарный стадион может не сохраниться в своих пропорциях ради коммерческой составляющей инвестора. Такие же опасения высказал и депутат Госдумы Вадим Булавинов, ратующий за то, чтобы «Водник» был сохранен именно как стадион в своих исторических размерах, без застройки жильем части его территории.

Иван Сергеев