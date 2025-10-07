На ярославских дорогах заработали новые «Пауки»

На территории Ярославской области начали работу восемь дополнительных комплексов фотовидеофиксации «Паук». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Камеры заработали на дороге Углич – Ростов в населенном пункте Усолово, в Любиме на пересечении улиц Советская и Ленина, на трассе Р-104 в Огарково, на дороге Рыбинск – Тутаев в районе поворота на Кирова, на трассе Туношна – Бурмакино в населенном пункте Лютово, в Данилове на пересечении Луговой и Циммервальда, на дороге С. Посад-Калязин-Рыбинск- Череповец в деревне Ясная поляна, а также в Пошехонье на перекрестке Войнова с Даниловской.

Камеры фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень водителя и пешехода, а также использование водителем телефона с нарушениями.

В период с 22 июля по настоящий момент ярославская Госавтоинспекция объявила о начале работы 53 комплексов «Паук».

Алла Чижова