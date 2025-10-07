Начальником Приволжской электронной таможни назначен Сергей Кащенко

Начальником Приволжской электронной таможни приказом руководителя ФТС назначен Сергей Кащенко. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Господин Кащенко работает в таможенных органов с 2005 года. Карьеру начинал в должности государственного таможенного инспектора в Саратове, затем трудился в Минераловодской таможне. В 2009-2020 годах был руководителем Пятигорского, Ставропольского и Минераловодского таможенных постов.

В 2020-2022 годах Сергей Кащенко работал первым заместителем начальника Северо-Кавказского таможенного управления. Обязанности начальника Приволжской электронной таможни исполнял с июля 2024 года.

Владимир Зубарев