Верховный суд России поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства

Верховный суд России оставил без изменений решение нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Тот обвинял артиста в дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в суде.

Виталий Бородин ранее просил прокуратуру Москвы проверить актера на предмет дискредитации вооруженных сил России. Господин Бородин аргументировал иск тем, что Данила Козловский якобы уехал в США и оттуда стал критиковать спецоперацию на Украине. Артист, в свою очередь, отверг обвинения. Он заверил, что не покидал Россию, не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. В Штаты, по словам актера, он ездил, чтобы навестить дочь.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск актера. Ответчика обязали удалить ложные сведения, опубликовать опровержение и выплатить Даниле Козловскому компенсацию в размере 1 рубля. Виталий Бородин после отклонения жалобы пообещал, что обратится с тем же ходатайством на имя главы Верховного суда.