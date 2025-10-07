Dongfeng отзывает 12,4 тыс. автомобилей в РФ из-за проблем с ремнем безопасности

Китайский бренд Dongfeng отзывает 12,4 тыс. автомобилей в России, проданных с 15 января 2023 года по 31 мая 2025-го. Причина — проблема с ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию»,— пояснили в ведомстве. Кроме того, втягивающее устройство неэффективно сматывает лямку. На всех отозванных автомобилях заменят ремни безопасности. Для владельцев это будет бесплатно.

Последний раз Росстандарт сообщал об отзыве автомобилей 26 сентября. Тогда было отозвано 22 тыс. автомобилей Lada Vesta, выпущенных с октября 2021-го по апрель 2022 года для установки блока управления системой вызова экстренных служб.