Кто поздравил Путина с 73-летием

Президенту РФ исполнилось 73 года. Путина поздравили лидеры Израиля, Индии, Турции, КНДР, стран СНГ и Карибского бассейна. Главные обращения — в подборке «Ъ».

Владимир Путин



Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Обменялись мнениями о текущем состоянии российско-азербайджанских отношений и перспективах их развития.

Кремль подтвердил факт разговора и отметил важность такого диалога.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Накануне дня рождения Путина, лидер Израиля выразил ему наилучшие пожелания по телефону.

В ходе беседы обсуждались вопросы Газы, ядерной программы Ирана и обстановки в Сирии.

Председатель КНДР Ким Чен Ын

Председатель КНДР Ким Чен Ын

Отправил поздравительное письмо, назвав Путина «ближайшим товарищем».

Подчеркнул «вечную дружбу» между Пхеньяном и Москвой и заявил, что Северная Корея будет оказывать «полную поддержку» России в защите суверенитета.

Пообещал дальнейшее углубление стратегического сотрудничества на основе «товарищеских связей».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а также предложил принять его в Индии в будущем.

Подтвердил приверженность укреплению российско-индийских отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Поздравил и подтвердил готовность к диалогу по ключевым темам двусторонних отношений.

Обсудил с Путиным глобальные и региональные вопросы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Указал на вклад Путина в развитие отношений двух стран и подчеркнул важность продолжения этого процесса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Поздравил Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Высоко оценил нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией.

«Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Обсудили укрепление стратегического партнерства и альянса между двумя странами, а также реализации проектов в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Отметил значительный вклад Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо

Выразили уважение к деятельности президента РФ и высоко оценили его вклад в развитие двусторонних отношений.