Кто поздравил Путина с 73-летием
Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения
Президенту РФ исполнилось 73 года. Путина поздравили лидеры Израиля, Индии, Турции, КНДР, стран СНГ и Карибского бассейна. Главные обращения — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Обменялись мнениями о текущем состоянии российско-азербайджанских отношений и перспективах их развития.
Кремль подтвердил факт разговора и отметил важность такого диалога.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Накануне дня рождения Путина, лидер Израиля выразил ему наилучшие пожелания по телефону.
В ходе беседы обсуждались вопросы Газы, ядерной программы Ирана и обстановки в Сирии.
Председатель КНДР Ким Чен Ын
Отправил поздравительное письмо, назвав Путина «ближайшим товарищем».
Подчеркнул «вечную дружбу» между Пхеньяном и Москвой и заявил, что Северная Корея будет оказывать «полную поддержку» России в защите суверенитета.
Пообещал дальнейшее углубление стратегического сотрудничества на основе «товарищеских связей».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а также предложил принять его в Индии в будущем.
Подтвердил приверженность укреплению российско-индийских отношений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Поздравил и подтвердил готовность к диалогу по ключевым темам двусторонних отношений.
Обсудил с Путиным глобальные и региональные вопросы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Указал на вклад Путина в развитие отношений двух стран и подчеркнул важность продолжения этого процесса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Поздравил Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Высоко оценил нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией.
«Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Обсудили укрепление стратегического партнерства и альянса между двумя странами, а также реализации проектов в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Отметил значительный вклад Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном.
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо
Выразили уважение к деятельности президента РФ и высоко оценили его вклад в развитие двусторонних отношений.