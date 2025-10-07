Орешкин: симпозиум «Создавая будущее» включен в экосистему Открытого диалога

В Москве в Национальном центре «Россия» 7 октября стартовал II международный симпозиум «Создавая будущее». В этом году мероприятие официально вошло в мировую экосистему Открытого диалога, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Господин Орешкин отметил, что инициатива «Открытый диалог» развивается активно и уже показала успех. В апреле на первом форуме «Будущее мира: новая платформа глобального роста» были поставлены амбициозные цели, которые удалось реализовать. Теперь симпозиум «Создавая будущее» объединяет участников на уровне международной платформы.

Замглавы АП также зачитал приветствие президента Владимира Путина. В нем глава государства обращает внимание на важность открытой творческой дискуссии о будущем мира и подчеркивается роль молодежной программы. «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами — на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение»,— уточняется в обращении главы государства.

Симпозиум объединяет более 85 стран. Среди них — представители государств ШОС, БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, а также Китая, США, Италии, Латинской Америки и Африки.