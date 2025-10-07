Ушаков рассказал, созвонится ли Путин с Трампом в день своего рождения

В сегодняшнем расписании российского лидера Владимира Путина, который сегодня отмечает день рождения, нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не планируется»,— сказал господин Ушаков журналистам, поинтересовавшимся, нет ли в планах у президента разговора с американским коллегой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался анонсировать контакты с американским коллегой. Он заявил, что информация о возможном разговоре будет предоставлена своевременно.

Президент России во вторник отмечает день рождения. Его уже поздравили президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, а также премьер-министр Индии.

Анастасия Домбицкая