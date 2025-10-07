Умер певец Алексей Степин

6 октября умер российский певец, композитор, поэт и продюсер Алексей Степин. Ему было 57 лет. Он известен по песням в жанре шансон «Гули-гули», «Ты не балуй», «Долюшка-доля» и другим.

О смерти певца сообщило «Радио Шансон». Песни Алексея Степина, как отмечается в публикации радиостанции во «ВКонтакте», «успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет».

Алексей Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1990 году начал сольную карьеру артиста. Первый альбом «Не плачь, Анюта» выпустил в 1995 году. Писал песни для Ольги Стельмах, Александра Стволинского, Алексея Воробьева.