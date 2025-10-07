Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП КНР до 4,8%

Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз по динамике ВВП в 2025–2026 годах для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Если в своем апрельском прогнозе банк ожидал, что по итогам текущего года экономика региона увеличится на 4%, то сейчас прогноз повышен до 4,8%. Для 2026 года прогноз также увеличен — с 4,1% до 4,3%.

Говоря о Китае, Всемирный банк повысил прогнозный рост экономики страны — с 4% в апреле до 4,8% сейчас. Власти Китая ставят целью достичь роста ВВП на 5% по итогам текущего года. В 2026 году экономика КНР, по мнению Всемирного банка, вырастет на 4,2%, хотя еще в апреле ожидался рост на 4%.

Аналитики Всемирного банка отмечают, что такого роста АТР и Китаю удастся достичь даже на фоне обострения тарифных войн с США и сохраняющейся рыночной неопределенности. В докладе банка не указана конкретная причина изменения прогноза по сравнению с апрельским, однако в нем отмечается, что экономика Китая в определенной мере выиграла от государственной поддержки, эффект от которой может заметно ослабеть уже в следующем году.

Евгений Хвостик