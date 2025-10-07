Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи микрозаймов гражданам. Поправки направлены на решение проблемы закредитованности россиян.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Они предлагают запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребительские займы, полная стоимость которых (вместе с процентами и прочими выплатами, предусмотренными договором) превышает 100% годовых, если у заемщика имеются непогашенные обязательства по кредитам с аналогичными параметрами.

Инициаторы законопроекта также предлагают запретить МФО новации обязательств по договорам потребительского займа в новые соглашения по кредитам с включением в них уже имеющихся долгов.

Новация предполагает прекращение обязательств путем заключения между сторонами нового соглашения с иными обязательствами.

Как указано в пояснительной записке, сейчас широко распространена практика оформления договоров о займе с наращиванием долга заемщика. Изначальный заем и начисленные проценты переносятся в тело долга следующего микрокредита. По данным Банка России, которые приводят авторы законопроекта, около 60% всех потребкредитов входят в «цепочки займов», соглашения с новацией в общем объеме выдач занимают 33%.

Законопроект предусматривает переходный период с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года. На это время МФО запретят выдавать потребкредиты, полная стоимость которых превышает 200% годовых, если у заемщика имеются непогашенные задолженности хотя бы по двум кредитам с аналогичными условиями.

В пакет поправок также входит увеличение максимального размера суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — с 5 млн до 15 млн руб.