Помощник президента Ушаков: Путин и Алиев могут провести переговоры в Душанбе

Президент России Владимир Путин может встретиться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе, допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С Алиевым, например. Почему нет»,— добавил он, отвечая на вопрос журналиста о том, с кем Владимир Путин может провести встречу на полях мероприятия.

8 октября Владимир Путин прибудет в Таджикистан с государственным визитом. На следующий день он примет участие во втором саммите «Центральная Азия--Россия», а 10 октября — в заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее сегодня Ильхам Алиев одним из первых мировых лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал состоявшийся разговор важным.

Анастасия Домбицкая