В Краснодарском крае супругов оштрафовали за исполнение украинской песни

Славянский районный суд Кубани оштрафовал на 60 тыс. руб. исполнивших песню на украинском языке Антона и Светлану Петренко. Контекст песни был связан с дискредитацией российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным местных СМИ, обвиняемые — супружеская пара.

Видео с исполнением песни было размещено в статусе в мессенджере, уточнили в пресс-службе. Во время заседания оба фигуранта раскаялись. Суд признал супругов виновными в административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Каждый из них выплатит по 30 тыс. руб.