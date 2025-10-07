Число перевезенных «Ласточками» пассажиров на ГЖД за девять месяцев сократилось

В январе-сентябре 2025 года скоростные поезда «Ласточка» перевезли на Горьковской железной дороге около 3 млн человек, сообщили в пресс-службе магистрали. За аналогичный период 2024 года было перевезено более 3,1 млн человек.

В том числе, по маршруту Нижний Новгород — Москва перевезены 2,8 млн человек против 3 млн за девять месяцев предыдущего года. Пассажиропоток в сообщении с Кировом также сократился — со 151 тыс. до 134,4 тыс. человек.

Вместе с тем увеличился пассажиропоток по маршруту Нижний Новгород — Иваново. За девять месяцев текущего года перевезли 74,3 тыс. человек против 67 тыс. в прошлом году.

Галина Шамберина