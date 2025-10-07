WP: с 2017 года в США заведено 70 уголовных дел по махинациям с медстраховкой для ветеранов

В США выявлено существенное число случаев использования медицинской страховки ветеранами различных войн и конфликтов для лечения незначительных заболеваний, не связанных с инвалидностью, полученной непосредственно в ходе боевых действий. Это следует из расследования, проведенного газетой The Washington Post.

Годовой объем программы медицинской помощи для 6,9 млн американских ветеранов с инвалидностью составляет $193 млрд. При этом, согласно последним данным Министерства по делам ветеранов, около 556 тыс. получают пособия для лечения экземы, 332 тыс.— геморроя, 110 тыс.— доброкачественных новообразований кожи, 81 тыс.— акне и 74 тыс.— варикозного расширения вен.

Гораздо меньше ветеранов получают компенсацию за непосредственно боевые травмы. Около 11 тыс. военнослужащих, получивших «тяжелые» или «проникающие» черепно-мозговые травмы с 2000 года, имеют право на получение пособий. Менее 1,7 тыс. получают выплаты по инвалидности за потерю конечностей во время войн в Афганистане и Ираке.

Отмечаются и случаи самого настоящего мошенничества и симуляций — в прошлом году суд обвинил притворявшегося парализованным ветерана сухопутных войск в хищении государственных средств на сумму $1,1 млн. В июне другой ветеран, участвовавший еще во вьетнамской войне, признал себя виновным в мошенничестве, заявив, что 29 лет в ходе регулярных осмотров притворялся незрячим.

Анализ 70 уголовных дел о мошенничестве, возбужденных с 2017 года, показывает, что Министерство по делам ветеранов регулярно становится жертвой мошеннических схем. В трех случаях ни дня не побывавшие в действующей армии мужчины обманули чиновников, выдав себя за героев войны с ограниченными возможностями, а двое из них даже заявили, что были в плену.

Евгений Хвостик