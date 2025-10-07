Краевые власти объявили о проекте КРТ в микрорайоне Разгуляй

В Перми принято решение о проекте комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайонах Городские горки в Мотовилихе и Разгуляй Ленинского района. Как сообщает пресс-служба краевого минимущества, проект предполагает преобразование территории микрорайона Разгуляй с целью улучшения условий проживания граждан, сохранения историко-культурного облика местности и учета природоохранных мероприятий.

Инвестор, который займется комплексным развитием территории, будет определен в результате торгов. По информации минимущества, аукцион будет объявлен уже в октябре. В обязательства девелопера войдут предоставление помещений для размещения школы искусств площадью 1,1 тыс. кв. м, общественный центр не менее 70 кв. м, а также создание улично-дорожной сети. «Перед началом строительства инвестору потребуется подготовить всю необходимую документацию и разработать концепцию нового современного пространства, учитывающую историческое наследие местности и гармонично вписывающую проект в окружающий ландшафт», – отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Региональное минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской в пермском микрорайоне Городские горки, а также территории вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской в микрорайоне Разгуляй. Согласно проекту, освоить территории надо в течение десяти лет.