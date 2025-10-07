Первый соцгород Казани, расположенный в Адмиралтейской слободе, планируют признать объектом культурного наследия (ОКН). Квартал площадью 5,2 га получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по охране ОКН.

Первый соцгород Казани внесут в реестр объектов культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Первый соцгород Казани внесут в реестр объектов культурного наследия

На территории квартала раньше располагались дома для рабочих местных мануфактур. Жилой комплекс построен в стиле советского конструктивизма, застройка шла с 1928 по 1949 год.

На территории квартала располагается 14 исторически ценных градоформирующих объектов, в том числе «Дом со звездой». Сейчас ряд зданий требуют срочной реставрации, почти 60% в аварийном состоянии. Отмечается, что для реставрации необходимы крупные вложения.

Диана Соловьёва