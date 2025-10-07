Рыбинский «Вымпел» отправил секции дока для Калининграда

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» (входит в ОСК) завершил последний этап отгрузки секций плавучего дока для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининград). Об этом сообщили на заводе.

Фото: Официальный тг-канал Судостроительного завода ОСК «Вымпел»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году главы «Вымпела» и «Янтаря» подписали договор о строительстве плавучего дока. В рамках соглашения рыбинский завод занимался изготовлением и сборкой секций, а потом водным путем направлял их в Калининград.

«В последней партии заказчику отправлено 646 тонн груза: 86 подсекций плавучего дока, детали россыпью, листовой прокат. Всего с 2024 года на завод ОСК "Янтарь" отправлено 1039 подсекций, вес которых составил 4873 тонны»,— сообщили в «Вымпеле».

Плавдок получил имя «Капитан Анатолий Ермолаев». Он строится по проекту Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в рамках доковой программы ОСК. Закончить строительство дока планируют в 2027 году.

Алла Чижова