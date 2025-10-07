Международные резервы России в сентябре выросли на 3,46%

Банк России сообщил о значительном увеличении международных резервов страны в сентябре. По данным ЦБ, на 1 октября их объем достиг исторического максимума в $713,3 млрд. Это на 3,46% выше показателя на начало сентября ($689,46 млрд).

Рост резервов за месяц составил около $23,84 млрд. По состоянию на 1 октября 2024-го объем резервов составлял $633,73 млрд.

Российские международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, в том числе средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.