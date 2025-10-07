«Диетическая» газировка на 60% повышает риск дисфункции печени

Если в день выпивать стакан сладкой газировки, риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) возрастает на 50%. А если выпивать стакан диетического варианта таких напитков — со сниженным содержанием сахара или без сахара,— риск не снижается, как считают многие, а возрастает — до 60%. К такому выводу пришла аспирант Суджоуского университета Лихэ Лю, которая представила результаты своего исследования на Европейском конгрессе гастроэнтерологов в Берлине.

Исследователь изучила содержащиеся в базе UK Biobank данные за десять лет почти 124 тыс. британцев, у которых изначально не было неалкогольной жировой болезни печени, но они регулярно потребляли разные виды сладкой газировки. НАЖБП связана с накоплением избыточного жира в клетках печени, но не из-за злоупотребления алкоголем, а из-за инсулинорезистентности. Болезнь приводит к воспалению и дисфункции печени и в тяжелых случаях к циррозу.

Анализ данных показал, что у 1178 человек в рамках изучаемой группы развилась НАЖБП, а 108 человек умерли из-за проблем с печенью. Как отмечает автор исследования, его результаты «опровергают широко распространенное представление о том, что диетические варианты сладких газированных напитков безвредны», напротив, «риск развития НАЖБП от них выше, даже если употреблять их в таком небольшом количестве, как одна банка (250 мл) в день».

Обычная сладкая газировка, по ее словам, вызывает резкий скачок сахара в крови, способствует набору лишнего веса и росту уровня мочевой кислоты, а диетическая газировка «подрывает здоровье печени, изменяя микрофлору кишечника, нарушая естественное ощущение сытости, провоцируя тягу к сладкому и даже провоцируя секрецию инсулина». Автор исследования советует переходить на простую воду, что поможет не только печени, но и сердцу и другим внутренним органам.

Алена Миклашевская