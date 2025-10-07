Банки концентрируются на рисках

Крупнейшие российские банки довели концентрацию кредитных рисков до рекордных значений. По итогам первой половины 2025-го показатель вырос до 316%, сообщили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Речь об отношении кредитных рисков к размеру капитала финансовой организации. Предел, который устанавливает Центробанк, 800%. По данным аналитиков, на тенденцию прежде всего повлияло ужесточение подходов регулятора к расчету этого показателя. Причем ситуация затронула только те банки, которые входят в топ-10 по объему активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Скорее всего, концентрация рисков в сегменте крупных корпоративных займов уже достигла пиковых значений, считает управляющий директор по валидации компании «Эксперт РА» Юрий Беликов: «По сути, на топ-10 крупнейших игроков приходится 3/4 сектора по активам. Учитывая такую сверхконцентрацию, складывается ситуация, похожая на замкнутый круг, потому что только такие банки могут удовлетворить потребность крупнейших в экономике заемщиков: добытчиков нефти, ритейлеров, девелоперов. Только у них есть необходимое для этого фондирование, и только они проходят по капиталозависимым ограничениям по тем же нормативам концентрации, установленным Банком России. Более мелкие игроки, даже средние банки за пределами, условно, топ-10, топ-15, по сути, не могут позволить себе обеспечивать такое заемное финансирование. Наиболее вероятно, что этот показатель концентрации в ближайшие год-два существенно меняться не будет. ЦБ, безусловно, будет гармонизировать регулирование, но, по сути, это означает тонкую настройку и отсутствие каких-то радикальных изменений в этой сфере.

Специфика российского банковского сектора такова, что дополнительное ограничение концентрации кредитных рисков у крупнейших банков означало бы снижение доступности заемного финансирования для крупнейших компаний.

В самых худших сценариях это могло бы даже отразиться на темпах экономического роста. При этом для каких-то послаблений, в общем-то, тоже оснований нет, тем более в текущем году многие из них, наоборот, отменялись».

Впрочем, некоторые банки могут отреагировать на рекордную концентрацию кредитных рисков в корпоративном сегменте и переключиться на выдачу займов для физических лиц. Об этом “Ъ FM” рассказал управляющий директор по методологии агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков: «Ситуация, когда идет концентрация крупных кредитных рисков, можно стимулировать банки к тому, чтобы ее размыть, увеличив розничный бизнес. Проблемы могут возникнуть только у тех организаций, у которых имеется дефицит капитала, то есть они не могут существенно наращивать свои активы. Возможно, кстати, эта ситуация является следствием того, что российские банки заместили крупные займы, которые раньше выдавали иностранные игроки крупнейшим отечественным корпорациям. Банки думают, что в текущей ситуации, это более надежно, чем выдавать, например, розничные займы и кредиты малому и среднему бизнесу. Там формально концентрация ниже, но мы понимаем, что и риски существенно выше, чем при кредитовании крупнейших корпораций. Это такой вынужденный переход к более высокой концентрации».

В августе 2025-го корпоративный кредитный портфель российских банков превысил 88 трлн руб., что на 10% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го, подсчитали в Центробанке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин