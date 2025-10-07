Лукашенко и Путин обсудили обстановку в регионе

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Президенты обсудили вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, международной повестки и обстановки в регионе. Господин Лукашенко также поздравил российского коллегу с днем рождения.

«Сверили часы в части предстоящих контактов — в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе»,— отмечается в посте.

Саммит глав государств-членов СНГ пройдет в Душанбе 10 октября. Когда именно российский президент направится в Таджикистан, в пресс-службе Кремля не уточняли. Ожидается, что на полях господин Путин проведет несколько встреч, в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Анастасия Домбицкая