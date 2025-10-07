Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель и выдачи автокредитов

По итогам 9 месяцев 2025 года Банка Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 45% (с 01.10.2024 г. по 01.10.2025 г.) – до 73,7 млрд рублей. Объем автокредитования за январь-сентябрь 2025 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,7 млрд рублей. При этом в сентябре банк показал исторический максимум собственных месячных выдач: всего за этот месяц было выдано автокредитов на 6,1 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей – на покупку подержанных автомобилей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия по автокредитованию на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию по кредитам и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

