МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут

Оператор в партнёрстве с онлайн-ритейлером запустил бесплатную быструю доставку сим-карт МегаФона: теперь получить их можно будет в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине оператора.

Фото: пресс-служба МегаФона

Чтобы получить сим-карту таким быстрым способом, достаточно перейти по всплывающему окну на официальном сайте интернет-магазина МегаФона и оформить бесплатную доставку, после чего курьеры-партнёры Самоката привезут заказ в срок от 15 минут.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром Самокат мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

«Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать сим-карты МегаФона через витрины партнёров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от Самоката. Партнёрство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать всё больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнёров», — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса Самоката.

Партнёрство расширяет возможности доставки сим-карт оператора. Новая услуга от Самоката доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина МегаФона, заказать сим-карты можно и в самом онлайн-сервисе Самокат.

Помимо способов доставки, МегаФон расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, таких как Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах сим-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

МегаФон активно развивает продажи сим-карт с возможностью удалённой активации, этот формат востребован, и в сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрём 2024-го. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для её активации необходимо вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».

Абонент может активировать текущий номер или перенести в МегаФон свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер МегаФона, достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учётной записи на Госуслугах и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.

