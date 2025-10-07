Главу Цивильского округа задержали за незаконный бизнес

Сотрудники СУ СКР по Чувашии и УФСБ задержали главу Цивильского муниципального округа Алексея Иванова за незаконный бизнес. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, господин Иванов через подставных лиц руководил коммерческими организациями и заключал с ними муниципальные контракты, минуя необходимые конкурентные процедуры. В сентябре 2023 года он направил на оплату этих контрактов более 4 млн руб., предназначенных на покупку жилья для переселенцев из аварийных домов. В результате люди до сих пор не получили новое жилье.

Алексея Иванова задержали, выясняются подробности происшедшего. Его обвиняют по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Анна Кайдалова