В развитие курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии вложат 60 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии в развитие всесезонного горного курорта «Эльбрус» инвестируют порядка 60 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на пресс-конференции ТАСС.

Из этой суммы более половины — 35 млрд руб. — будут внебюджетными средствами. Ранее было объявлено, что на период 2024–2026 годов планируется направить 14,5 млрд руб. бюджетных инвестиций на инфраструктурные проекты курорта. В числе ключевых задач — расширение зоны катания с нынешних 20 км до 35 км, модернизация и строительство новых канатных дорог, создание систем оснежения трасс, а также возведение дополнительных автостоянок и объектов для отдыха и размещения туристов.

Кроме того, резиденты особой экономической зоны курорта планируют вложить около 39 млрд руб. в строительство гостиниц и развлекательной инфраструктуры. Реализация проектов позволит увеличить туристический поток до миллиона человек в год.

Курорт находится на южных склонах горы Эльбрус в природном парке «Приэльбрусье» и сейчас предлагает около 25 км горнолыжных трасс различной сложности с сетью подъемников.

Станислав Маслаков