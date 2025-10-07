Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Во время телефонного разговора господин Пашинян указал на вклад российского лидера в процесс развития отношений двух стран и подчеркнул важность продолжения этого процесса.

«Во время телефонного разговора г-н Пашинян поздравил Президента Путина с Днем рождения и передал наилучшие пожелания»,— передает агентство Armenpress со ссылкой на канцелярию армянского премьер-министра.

С днем рождения Владимира Путина уже поздравили президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана. Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что 7 октября у главы государства состоится несколько международных звонков. Он не уточнил, запланирован ли у Владимира Путина разговор с Дональдом Трампом.

Анастасия Домбицкая