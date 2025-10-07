Орешкин: развивающиеся экономики выигрывают глобальную конкуренцию

Развивающиеся экономики «шаг за шагом» выигрывают конкуренцию во всех трех секторах экономики, заявил замглавы администрации президента (АП) России Максим Орешкин.

«Мы видим, что и в первичном, и во вторичном, и в третичном секторах экономики те экономики, которые раньше назывались развивающимися экономиками, теперь это экономики мирового большинства, шаг за шагом выигрывают конкуренцию»,— сказал господин Орешкин на экспертном созыве открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» (цитата по ТАСС).

По словам замглавы АП, «экономики мирового большинства» добиваются успеха в сельском хозяйстве, промышленном производстве и в секторе услуг. При этом, по замечанию политика, ключевая маржинальность многих рынков сосредоточена сейчас в создании имиджа продукта, а не в самом производственном процессе. Но Максим Орешкин выразил уверенность, что и в этой области — «экономики впечатлений» — развивающиеся страны одержат верх.